03 января 2026 в 14:14

В ЕС сделали громкое заявление об атаке США на Венесуэлу

Туск заявил о последствиях по всему миру после атаки США на Венесуэлу

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Массированные удары США по Венесуэле будут иметь последствия по всему миру, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отметил, что события такого масштаба отражаются на глобальной безопасности, передает TVP Info.

В нынешние времена такие крупные события, как сегодняшний удар американских сил по Венесуэле, имеют последствия во всем мире, — сказал Туск.

Польский премьер добавил, что в Венесуэле находятся 11 граждан республики. По его словам, они прибыли в страну, несмотря на предупреждения МИД о возможных рисках.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «не имеет достаточной легитимности». Она подчеркнула, что ЕС пристально следит за ситуацией в латиноамериканской стране, и призвала США к сдержанности на фоне массированных атак.

В МИД РФ между тем сообщили, что массированные удары по Венесуэле стали актом вооруженной агрессии США. В ведомстве подчеркнули, что атака вызывает глубокую озабоченность и осуждение. В ведомстве добавили, что Россия полностью солидарна с народом Венесуэлы и поддерживает курс ее руководства, которое защищает национальные интересы и суверенитет страны.

