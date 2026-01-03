Главы МИД России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков обсудили по телефону развитие ситуации в Венесуэле, сообщили в Telegram-канале белорусского МИД. Разговор был посвящен оценке происходящего с точки зрения региональной и глобальной безопасности.

Сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности и является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, прежде всего уважения суверенитета и территориальной целостности государств, — говорится в сообщении.

В ходе разговора министры иностранных дел договорились тесно сотрудничать на ключевых международных платформах, включая ООН. Главная цель — вернуть ситуацию в правовое поле и добиться международной правовой оценки событий в Венесуэле.

Ранее Лавров обсудил по телефону с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес необходимость избежать эскалации конфликта и найти пути разрешения через диалог. Обе стороны подчеркнули важность укрепления стратегического партнерства. Лавров также выразил поддержку венесуэльскому народу в условиях внешнего давления.