В Европе назвали атаку ВСУ на резиденцию Путина провокацией

Попытка атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является сознательной провокацией, заявил в беседе с ТАСС депутат парламента Женевы Ги Меттан. Эта акция направлена на срыв мирных переговоров между Москвой и Вашингтоном, добавил он.

Любой прогресс в этих вопросах немедленно становится объектом попыток саботажа, — сказал Меттан.

Политик убежден, что Киев выступает против любых компромиссов по ключевым вопросам урегулирования, таким как статус восточных территорий, численность армии, вступление в НАТО и гарантии безопасности. К этой же кампании, по его оценке, относится и реакция руководства Польши и ряда других европейских стран на появление в их воздушном пространстве неопознанных беспилотников.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры передачи США данных, полученных при обследовании фрагментов украинского беспилотника, направлявшегося к резиденции президента РФ. Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков отдал материалы представителю аппарата военного атташе при американском посольстве в Москве.