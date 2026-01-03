Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 12:12

В Европе назвали атаку ВСУ на резиденцию Путина провокацией

Депутат Меттан: атака ВСУ на резиденцию Путина была провокацией

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Попытка атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является сознательной провокацией, заявил в беседе с ТАСС депутат парламента Женевы Ги Меттан. Эта акция направлена на срыв мирных переговоров между Москвой и Вашингтоном, добавил он.

Любой прогресс в этих вопросах немедленно становится объектом попыток саботажа, — сказал Меттан.

Политик убежден, что Киев выступает против любых компромиссов по ключевым вопросам урегулирования, таким как статус восточных территорий, численность армии, вступление в НАТО и гарантии безопасности. К этой же кампании, по его оценке, относится и реакция руководства Польши и ряда других европейских стран на появление в их воздушном пространстве неопознанных беспилотников.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры передачи США данных, полученных при обследовании фрагментов украинского беспилотника, направлявшегося к резиденции президента РФ. Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков отдал материалы представителю аппарата военного атташе при американском посольстве в Москве.

Швейцария
ВСУ
Владимир Путин
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, как Карл III опозорился в Рождество
Володин запустил важный опрос о детстве
МИД России призвал сохранить мир в Латинской Америке
МИД России отреагировал на массированную атаку на Венесуэлу
«Блестяще»: Трамп подвел итоги военной операции в Венесуэле
Мошенники усложняют схемы обмана россиян
Наступление ВС России на Харьков 3 января: ВКС ровняют с землей позиции ВСУ
США нанесли удар по Венесуэле
США обвинили в грубом нарушении Устава ООН
Стало известно, пострадали ли россияне во время ударов по Венесуэле
Стало известно, что случилось с вице-президентом Венесуэлы
Раскрыты подробности операции по захвату Мадуро
В Совфеде выдвинули ЕС одно требование после ударов США по Венесуэле
Высота сугробов в Москве превысила январскую норму
Появились жуткие подробности о сгоревших телах после атаки ВСУ на Хорлы
Трамп анонсировал важное выступление после захвата Мадуро
В Минобороны сообщили о свыше сотни сбитых дронов ВСУ за сутки
Венесуэла заявила об ударах США по жилым районам
Минобороны сообщило об ударах по районам Украины
Еще один населенный пункт в ДНР стал свободным от ВСУ
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат
Семья и жизнь

Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.