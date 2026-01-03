Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 10:40

«Большая редкость»: раскрыто, сколько офицеров ГУР попали в плен в сентябре

ТАСС: пять офицеров ГУР МО Украины попали в плен за сентябрь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Порядка пяти офицеров ГУР Минобороны Украины попали в плен на Запорожском направлении в сентябре, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что это большая редкость, поскольку командиры на передовой не появляются.

Сдача офицеров ВСУ в плен на Запорожском направлении — это на самом деле большая редкость. <…> За 2025 год все-таки зафиксировано порядка пяти случаев сдачи в плен офицеров на Запорожском направлении. Так было в сентябре, когда после успешной военной операции российских десантников в плен попали порядка пяти офицеров украинского ГУР, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что майор ВСУ Владимир Колесниченко из отдела противодействия киберугрозам был ликвидирован в Сумской области. По информации источников, это произошло в пункте управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины в районе населенного пункта Кролевец.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что в зоне СВО ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ Романа Журавеля. По его словам, военный был подполковником ВСУ и офицером управления 12-й бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

