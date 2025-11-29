Майора кибербезопасности ВСУ ликвидировали под Сумами Рядом с Сумами ликвидировали майора кибербезопасности ВСУ Колесниченко

Майор ВСУ Владимир Колесниченко из отдела противодействия киберугрозам ликвидирован в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. В материале говорится, что это произошло в пункте управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины в районе населенного пункта Кролевец.

Подтверждена ликвидация майора Колесниченко Владимира Николаевича 1996 г. р. — старшего офицера отдела противодействия киберугрозам, — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске в Харьковской области. В силовых структурах РФ сообщили, что, в частности, была зафиксирована переброска 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона в район поселка Вильча.

Также подразделения группировки войск «Восток» установили полный контроль над крупным опорным пунктом Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Гай в Днепропетровской области. Операция по взятию укрепленного объекта заняла всего 15 минут.