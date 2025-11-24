Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 07:30

Командование ВСУ приняло экстренные меры для удержания Волчанска

ВСУ отправляют подкрепления для удержания позиций в Волчанске

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Командование Вооруженных сил Украины экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске в Харьковской области, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит РИА Новости, в частности, зафиксирована переброска 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона в район поселка Вильча.

Командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске, — отметил он.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что ВСУ стягивают наемников из Колумбии в Харьков после освобождения Купянска Вооруженными силами РФ. По его словам, украинские солдаты тщательно готовили город к обороне, превратив домостроения частного сектора и многоэтажек в фортификационные сооружения. Российским бойцам предстоит зачищать застройки, где могут прятаться противники, уточнил эксперт.

Также Минобороны РФ опубликовало картинку, на которой изображен военнослужащий с оружием в тумане на фоне сообщений о продвижении в Красноармейске (украинское название — Покровск) российских военных благодаря ограничению видимости из-за природных условий. Подпись к картинке содержит цитату из песни основанной в Воронеже рок-группы «Сектор Газа» «Туман» 1995 года.

Волчанск
ВСУ
подкрепление
Харьковская область
силовые структуры
