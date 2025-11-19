Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 11:29

Стало известно о мощном продвижении российской армии под Запорожьем

Российские солдаты продвигаются к восточным границам Гуляйполя

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
ВС России взяли под полный огневой контроль участок трассы Гуляйполе — Малиновка и продвигаются к восточным границам Гуляйполя в Запорожской области, заявили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит ТАСС, речь идет о продвижении военнослужащих 127-й дивизии группировки войск «Восток».

Под полный огневой контроль подразделения 127-й дивизии взяли участок трассы Гуляйполе — Малиновка и продолжают двигаться к восточным границам города, — отметил он.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины в минувший вторник, 18 ноября, в 14:31 по московскому времени попытались ударить по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS. По данным Минобороны, российские военные с помощью ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили все выпущенные по городу ракеты. Также были ликвидированы две установки ВСУ.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что освобождение населенных пунктов Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области открывают путь к административному центру региона. Он предположил, что сражение за город может начаться уже приближающейся зимой.

Запорожская область
силовые структуры
Украина
СВО
продвижение
