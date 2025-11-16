Раскрыто, как освобождение Малой Токмачки и Ровнополья повлияет на ход СВО Военэксперт Матвийчук: Малая Токмачка и Ровнополье открывают РФ путь к Запорожью

Освобождение населенных пунктов Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области открывают РФ путь к административному центру региона, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он предположил, что сражение за город может начаться уже приближающейся зимой.

Это говорит о том, что украинцы не могут уже держать фронт. Они с Запорожского направления сняли более-менее боеспособные части, перебросили их на Красноармейское направление, чем ослабили свою оборону. Мы воспользовались этой ситуацией. Это позволяет нашим войскам прорывать оборону противника, устраивать в Запорожье буферную зону и выходить на административный центр, так как Запорожье — это уже субъект РФ. Полагаю, что [зимой] основные сражения будут происходить именно за областной центр — Запорожье, — объяснил Матвийчук.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Операцию провели подразделения группировок войск «Днепр» и «Восток», действовавшие на данном направлении.