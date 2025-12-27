Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 08:30

Стало известно о новом способе защиты от игровой зависимости

Доцент Щербаченко: самозапрет на участие в азартных играх спасет от зависимости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
От игровой зависимости поможет спасти самозапрет на участие в азартных играх, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, такая возможность будет доступна для россиян с 1 сентября 2026 года.

Самозапрет на участие в азартных играх — новый механизм на решение проблемы игровой зависимости, поставить его может человек самостоятельно и добровольно. Таким образом в следующем году будет возможно с 1 сентября добровольно отказаться от участия в азартных играх, включая букмекеров, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов, — пояснил Щербаченко.

Он подчеркнул, что самозапрет поможет человеку не только побороть зависимость от игромании, но и сохранить деньги в семье. По его словам, данная процедура значительно снизит число клиентов в отрасли.

Ранее депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Куринный заявил, что букмекерские компании направляют свою прибыль на привлечение россиян к азартным играм. По его словам, это ведет к росту числа людей с игровой зависимостью среди представителей как молодого, так и старшего поколения.

