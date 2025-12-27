Взрывы сотрясли Киев в четвертый раз за ночь

Мощные взрывы снова прозвучали в Киеве, сообщает украинский телеканал «Общественное». По его информации, в ночь на 27 декабря в городе раздалось уже как минимум три громких хлопка. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице объявлена воздушная тревога.

В Киеве слышны звуки взрывов, — отметил источник телеканала.

В местных пабликах пишут о применении ракет и беспилотников. По словам очевидцев, удары ведутся по объектам энергетики, в некоторых районах Киева пропал свет. Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что в столице работают системы ПВО, а также призвал жителей оставаться в укрытиях.

