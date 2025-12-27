Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 08:06

Взрывы сотрясли Киев в четвертый раз за ночь

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Мощные взрывы снова прозвучали в Киеве, сообщает украинский телеканал «Общественное». По его информации, в ночь на 27 декабря в городе раздалось уже как минимум три громких хлопка. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице объявлена воздушная тревога.

В Киеве слышны звуки взрывов, — отметил источник телеканала.

В местных пабликах пишут о применении ракет и беспилотников. По словам очевидцев, удары ведутся по объектам энергетики, в некоторых районах Киева пропал свет. Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что в столице работают системы ПВО, а также призвал жителей оставаться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что в Киеве по неизвестным причинам взорвался пассажирский автобус. По словам сотрудников правоохранительных органов, инцидент произошел на конечной остановке маршрута. После того как водитель завел двигатель и начал движение, произошел взрыв, уточнили полицейские.

До этого мощный взрыв прогремел в шиитской мечети имама Али в Вади Дахаб в сирийской провинции Хомс. Мечеть подверглась нападению террориста-смертника во время пятничной молитвы. Предварительно, есть жертвы и раненые, их число уточняется.

Киев
взрывы
Украина
воздушная тревога
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне массово отказываются от новогодних шоу по телевизору
Киев обвинили в заманивании людей в театр Мариуполя перед взрывом
Российские бойцы уничтожили более 60 солдат ВСУ в ДНР и Запорожье
В Госдуме назвали срок оживления рыночной ипотеки
Как снять отек с лица после сна: приводим себя в порядок за минуты
Россиянам раскрыли важный нюанс по поводу шума в новогоднюю ночь
В МВД раскрыли, когда в январе можно будет продлить водительские права
Стало известно о новом способе защиты от игровой зависимости
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у северных Курил
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 декабря
Эксперты раскрыли, как «Тайный Санта» помогает мошенникам грабить россиян
Взрывы сотрясли Киев в четвертый раз за ночь
«Хочу дом на Рублевке»: как быть с нереальными заказами детей Деду Морозу
Паническое бегство ВСУ, зачистка в Димитрове: новости СВО к утру 27 декабря
«Он смог выплыть»: в Якутии раскрыли новые детали провала машины под лед
Два самолета не смогли сесть в Красноярске из-за урагана
Трамп озвучил планы США на признание Сомалиленда
Стало известно, из-за кого Зеленский отказался от стиля «милитари»
Нападения на прохожих в Москве привлекли внимание Бастрыкина
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 декабря: инфографика
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.