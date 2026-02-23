Экс-премьер оценил возможность мира на Украине к лету Экс-премьер Азаров не стал прогнозировать мир на Украине к лету

Информация о ходе мирных переговоров не позволяет ставить какие-то ориентировочные сроки достижения договоренностей, например, к лету, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, которые приводит ТАСС, он затрудняется ответить на вопрос о конкретных сроках урегулирования.

Мне трудно судить, я же не знаю, ставился ли вот так вопрос или не ставился, или все сосредоточивалось в обсуждении территориального вопроса, режимов мониторинга и так далее, — отметил он.

До этого Азаров заявил, что внешнее управление является единственной рабочей идеей для урегулирования кризисной ситуации на Украине. Бывший украинский премьер-министр объяснил, что лишь оно позволит восстановить действие конституции и провести выборы.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя необходимость «режима тишины», заявила, что Запад использует СМИ для вбросов о российской позиции на переговорах по урегулированию на Украине, чтобы ухудшить ситуацию. Несмотря на то что оппоненты не отказались «от какой-то части этого информационного шума», удалось обойтись без их «инсталляций», переходящих в «перформансы».