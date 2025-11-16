Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 12:30

МО России сообщило об освобождении двух населенных пунктов в Запорожье

МО: ВС России освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожье

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российские военные освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале. Операцию провели подразделения группировок войск «Днепр» и «Восток», действовавшие на данном направлении.

Подразделения группировки войск «Днепр» завершили освобождение населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. <...> Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области, — говорится в публикации.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли высокоточный удар по базе украинских военнослужащих, прошедших обучение в странах Европы. Также были поражены учебный центр в Белой Церкви и объекты ПВО в Киевской области.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко заявил о планомерной ликвидации российскими военнослужащими бойцов ВСУ в районе Северска ДНР. Специалист охарактеризовал проводимую операцию как методичное сужение окружения, сравнив его с постепенным сжатием огневого котла.

Минобороны РФ
Запорожье
ВС РФ
освобождения
