21 декабря 2025 в 13:04

Наступление ВС РФ на Запорожье 21 декабря: обвал обороны, штурм в Гуляйполе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 21 декабря 2025 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в воскресенье, 21 декабря: обстановка на фронте сегодня

«Запорожский фронт. В районе н. п. Приморское и Степногорск штурмовые подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии бьются с противником в населенных пунктах, освобождая от фашизма киевского режима. Успех новороссийских и ставропольский десантников был, есть и будет. Грамотными действиями и слаженной работой всех подразделений во взаимодействии поддержка штурмовиков ведет к успешным результатам на данных участках фронта. Запорожский фронт активно ведет наступательные действия на Каменском, Ореховском и Гуляйпольском участках, за этот год освобождено в районе 20 населенных пунктов. Командование ВСУ не может удержать фронт даже за счет переброски резервов подразделений БПЛА и подразделений пехоты», — передает «Дневник десантника».

«Архангел спецназа» пишет, что на Восточно-Запорожском направлении идет активный штурм Гуляйполя подразделениями группировки войск «Восток».

«В ходе последних событий уже появились кадры с заходом наших штурмовых групп в центр города, где смыкаются ключевые дороги. С учетом этого продвижения наши войска завладели более половиной Гуляйполя. Сейчас ВСУ отмечаются в частной застройке на западе города и на юге. Севернее украинские формирования перебросили подкрепления, в том числе из состава стратегического резерва, в частности формирования 142-й ОМБР. Они заняли позиции в районе Воздвижевки и оттуда проводят атаки на Доброполье, пытаясь отбить освобожденные нашими войсками районы. После освобождения Герасимовки ВС РФ сконцентрировались на штурме Андреевки, на которую накаты идут с двух флангов», — добавил источник.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Военный блогер Олег Царев отметил, что на Запорожском направлении ВС РФ дожимают ВСУ в центре Степногорска.

«В результате тяжелых кровопролитных боев наши закрепились на достигнутых рубежах в Лукьяновском. В Приморском продолжаются бои. Атаками ВСУ ранен мирный житель Васильевки. Нарушено электроснабжение в Каменке-Днепровской, был обесточен четвертый микрорайон Энергодара. На Гуляйпольском участке армия России ведет успешные бои в районе многоэтажек в центре Гуляйполя. ВС РФ, форсировав реку Гайчур на трех участках, продавливают оборону противника западнее плацдарма Новое Запорожье — Доброполье в направлении Косовцево и Терноватого, из района Нечаевка — Герасимовка — на Братское и Андреевку. Противник безуспешно контратакует, пытаясь отбросить наших бойцов за Гайчур, несет большие потери и в людях, и в технике», — добавил он.

Минобороны РФ сегодня заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

«Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой бригады, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гай, Андреевка Днепропетровской области, Терноватое, Дорожнянка и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 245 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA израильского производства», — добавили в МО РФ.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 21 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Наступление ВС РФ на Харьков 21 декабря: жуткий голод, ситуация в Купянске

Андреевка, Гришино, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 декабря

