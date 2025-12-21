Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 03:16

Марочко озвучил последствия для ВСУ после потери Красноармейска

Марочко: логистика ВСУ сильно пострадала после бегства солдат из Красноармейска

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Освобождение российскими войсками Красноармейска нанесло значительный ущерб системе снабжения Вооруженных сил Украины, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, населенный пункт представлял собой ключевой транспортно-логистический узел, потеря которого резко ограничила возможности украинской армии на данном участке. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Следующий аналогичный узел, как отметил эксперт, находится уже на территории Днепропетровской области. Эксперт также добавил, что ВСУ будут всеми силами пытаться вернуть контроль над Красноармейском, поскольку его потеря открывает для российской армии широкие оперативные просторы для дальнейшего продвижения как на север, так и на запад.

С утратой Красноармейска противник потерял уже огромнейшее количество возможностей в военном отношении действовать на данном участке местности. Более того, нарушение логистики после взятия Красноармейска существенно повлияло как на Запорожское, так и на Донецкое направления, где идет активное освобождение ВС РФ, — пояснил Марочко.

Ранее сообщалось, что украинские военные, заблокированные в Димитрове (Мирнограде), находятся в состоянии истощения из-за проблем со снабжением. Операция по окружению населенного пункта развивается успешно. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

