Подразделения украинской армии в Димитрове (Мирнограде) находятся в состоянии истощения из-за окружения бойцами ВС РФ, на Купянском направлении 13-я бригада Нацгвардии Украины «Хартия» отказывается идти в наступление. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 20 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Бойцы Нацгвардии Украины отказались штурмовать позиции

Украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы о наступлении на Купянском направлении, рассказали в российских силовых структурах. По их данным, в 13-й бригаде Нацгвардии Украины «Хартия» фиксируются случаи саботажа. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Как сообщил источник со ссылкой на перехват переговоров бойцов ВСУ с позывными Дум и Макао, безнадежная ситуация сложилась в районе Нечволодовки Харьковской области. По его словам, военнослужащие не хотят участвовать в контратаках, которые считают бесполезными и ведущими к большим потерям.

Пленный рассказал о лживых обещаниях командиров ВСУ

Бывший украинский заключенный Александр Саенко, попавший в плен к российским военным, заявил об обмане со стороны командования ВСУ. По его словам, мобилизованных из колоний изначально гарантированно определяли на службу в тылу, однако позже отправляли на передовую без должной подготовки.

Саенко рассказал, что командиры обещали ему место в ремонтном подразделении. Вместо этого он провел всего восемь дней в учебном центре, не получив даже базовых навыков, и был сразу переброшен на передовые позиции.

ВС Украины Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Логистика ВСУ «трещит по швам» после бегства из Красноармейска

Освобождение российскими войсками Красноармейска нанесло значительный ущерб системе снабжения Вооруженных сил Украины, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, населенный пункт представлял собой ключевой транспортно-логистический узел, потеря которого резко ограничила возможности украинской армии на данном участке. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Следующий аналогичный узел, как отметил эксперт, находится уже на территории Днепропетровской области. Эксперт также добавил, что ВСУ будут всеми силами пытаться вернуть контроль над Красноармейском, поскольку его потеря открывает для российской армии широкие оперативные просторы для дальнейшего продвижения как на север, так и на запад.

Критическое положение армии Украины в Димитрове

Украинские военные, заблокированные в Димитрове, находятся в состоянии истощения из-за проблем со снабжением, заявил Марочко. Операция по окружению населенного пункта, по словам эксперта, развивается успешно. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

Марочко сообщил, что положение оставшихся в городе подразделений ВСУ критически ухудшается. Он отметил, что окруженные формирования длительное время не получают поддержки.

Неугодные офицеры в 125-й бригаде ВСУ заменяются на «азовцев»

В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде Вооруженных сил Украины проходит масштабная ротация офицерского состава, инициированная ее новым командиром Владимиром Фокиным, сообщили осведомленные источники в российских силовых структурах. По их данным, командир, ранее возглавлявший подразделение в составе 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), на ключевые должности назначает боевиков из этой националистической группировки, заменяя ими неугодных офицеров.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Источник утверждает, что нелояльные командованию военнослужащие насильственно переводятся в штурмовые подразделения, что считается крайне опасным назначением. Освободившиеся таким образом вакантные командные посты занимают выходцы из «Азова». Как отмечается в сообщении, эта практика началась после того, как Фокин уже успел распределить ряд высоких должностей среди своих родственников.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Запорожье 20 декабря: жесткие бои, успехи в Гуляйполе

Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 декабря

Дроны над Азовским морем, гибель мирных: как ВСУ атакуют Россию 20 декабря