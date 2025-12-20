ВСУ ждет новая бойня, «Тарантул» наступает: новости СВО на вечер 20 декабря

Бойня ВСУ на Лиманском направлении, месть России за смерть девочки из Севастополя, провал мобилизации на Украине, «Тарантул» на базе ИИ уничтожил группу украинских солдат в ДНР. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 20 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ ждет новая бойня в зоне СВО

Лиманское направление в зоне специальной военной операции становится для украинской армии крайне тяжелым испытанием, фактически превращаясь в бойню, заявили источники в российских силовых структурах в беседе с РИА Новости. По их оценке, этот участок фронта является для Киева напоминанием о болезненном и провальном отступлении из Северска, что, как утверждается, начинают признавать и сами украинские власти.

«Командование ВСУ с ужасом начинает признавать, что Лиманский участок фронта превращается в очередную бойню для украинской пехоты, схожую с катастрофическим для ВСУ отступлением из Северска», — сказал источник.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Украину настигла месть за убийство мирной девочки из Севастополя

Артиллеристы 6-й армии группировки войск «Север» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины, посвятив его памяти 15-летней жительницы Севастополя Арины, сообщает ТАСС. Они выпустили снаряд с надписью «За Арину».

Этот выстрел стал актом возмездия за гибель подростка, которая получила тяжелые ранения 30 ноября в результате атаки ВСУ в севастопольском Парке Победы. Несмотря на все усилия врачей и эвакуацию в московскую клинику, спасти ее не удалось. О смерти девочки 18 декабря официально сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как ВСУ бросают в бой поваров и санитаров

Командование 35-й бригады морской пехоты ВСУ вынуждено перебрасывать на передовую в районе Димитрова личный состав из тыловых служб, заявил в ходе общения с представителями Минобороны России взятый в плен младший сержант ВСУ Алексей Климко. По его свидетельству, на усиление позиций отправляют санитаров, водителей и поваров, что говорит о нехватке обученного пехотного состава. Пленный военнослужащий сравнил ситуацию в украинских войсках с брошенными котятами.

«Забирали всех: санитаров, водителей, поваров. Пришел приказ — отобрали по списку и отправили. Такое происходит по всем тыловым частям, по всей Украине. Брать уже некого. <…> Нас бросили как котят. Оказались в подвале под Димитровом», — сказал он.

Климко также заявил, что после прибытия в Димитров он ни разу не видел своего непосредственного командира. Он подчеркнул, что командование не выполнило своих обещаний по обеспечению, а бойцы на позициях испытывали острую нехватку самого необходимого — еды, воды и даже сигарет.

Провал мобилизации Киевом

Неудачи Киева в мобилизации связаны с внутренними ошибками, а не с действиями Москвы, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его оценке, украинские власти сами несут ответственность за срыв мобилизационных планов, а ключевой причиной стала полностью проваленная информационная кампания.

«Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили. <…> Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, — наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации», — поделился он.

Мобилизация в ряды ВСУ Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Тарантул» на базе ИИ уничтожил группу украинских солдат в ДНР

Комплекс радиотехнической разведки «Тарантул», использующий алгоритмы искусственного интеллекта, обеспечил уничтожение группы Вооруженных сил Украины численностью 12 человек в Димитрове, сообщил Telegram-канал «Работайте, братья». Расчет украинских военных скрывался в одном из многоквартирных домов, по точным координатам, выданным системой, был нанесен удар реактивной системой залпового огня «Смерч», приведший к их ликвидации.

По данным военных корреспондентов, ключевым преимуществом «Тарантула» является его способность с помощью нейросети вести одновременное прослушивание всего диапазона частот. Система автоматически отфильтровывает помехи, выделяет и классифицирует переговоры противника, отделяя их от своих. После пеленгации и определения точных координат цели данные в автоматическом режиме передаются подразделениям огневого поражения для нанесения удара.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Запорожье 20 декабря: жесткие бои, успехи в Гуляйполе

Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 декабря

Наступление ВС РФ на Харьков 20 декабря: гибель колонны, что в Купянске