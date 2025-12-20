Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 08:00

Предательство командования, бои у Купянска: новости СВО к утру 20 декабря

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы Украины осуществляют тщетные попытки контратак у Купянска, украинские дроны атаковали собственных бойцов во время отступления, ПВО уничтожила 36 беспилотников противника над территорией России. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 19 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Бойцы ВСУ стали мишенью для собственных беспилотников

Украинские силы атаковали беспилотниками своих же солдат, опознавая их по нарукавным повязкам, рассказал штурмовик с позывным Трофим из новороссийского горного соединения ВДВ, чьи слова приводит пресс-служба Минобороны РФ. Как пояснил военный, это происходило при выводе пленных с позиций.

Он сам предлагал вражеским бойцам снять повязки для их же безопасности. ВСУ не жалели беспилотников для ударов по своим отступающим солдатам, подчеркнул военнослужащий. По словам российского бойца, обнаруженные крымскими десантниками в подвалах украинские военные несколько дней находились без воды и еды. После пленения им сохранили жизнь, предоставили питание и воду.

Эксперт спрогнозировал развязку в боях за Гуляйполе

Российские военные ведут успешное наступление на Гуляйполе в Запорожской области, действуя на широком участке фронта и создавая плацдармы для дальнейшего продвижения, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его оценке, инициатива на этом направлении полностью принадлежит российским подразделениям, которые ежедневно фиксируют тактические успехи. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Марочко уточнил, что активные боевые действия ведутся на фронте шириной более 30 километров — от границ Днепропетровской области до южных подступов к Гуляйполю. Одним из последних достижений он назвал создание нового плацдарма юго-восточнее города после форсирования реки Гайчур.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Попыткам ВСУ контратаковать у Купянска предрекли крах

Вооруженные силы Украины продолжают предпринимать активные, но безрезультатные попытки изменить ситуацию на Купянском направлении в Харьковской области, заявил Марочко. По его информации, атакующие действия украинских подразделений фиксируются в районе сразу пяти населенных пунктов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Марочко уточнил, что контратаки ведутся вблизи Радьковки, Московки, Купянска-Узлового, Кучеровки и Петропавловки. Однако все эти усилия не приносят ВСУ успеха.

Силы ПВО защитили пять российских регионов от украинских дронов

Силы противовоздушной обороны России за короткий промежуток времени ликвидировали 36 беспилотных летательных аппаратов противника. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, воздушная атака была отражена в нескольких приграничных регионах страны.

Большинство воздушных целей — 22 единицы — было перехвачено над территорией Белгородской области. Еще семь дронов сбито в небе над Республикой Крым. Два БПЛА уничтожено над территорией Курской области, один — ликвидирован под Воронежем.

Главкома ВСУ уличили в большом количестве значимых провалов

Действия главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского на этом посту не принесли Киеву военных успехов, но сопровождались значительными провалами, отметили представители российских силовых структур. По их мнению, отсутствие результатов не привело к отставке командующего из-за его политической лояльности к властям Украины.

В частности, источник перечислил ряд операций, которые с точки зрения российской стороны завершились неудачно для ВСУ. В их числе названы боевые действия в районе Угледара, Красноармейска — Димитрова, Часова Яра, Волчанска и Дзержинска, а также попытка наступления в Курской области, охарактеризованная как авантюра.

Александр Сырский Фото: Социальные сети

Военэксперт объяснил масштабы дезертирства в ВСУ

Массовое дезертирство в Вооруженных силах Украины вызвано катастрофическим положением с обеспечением войск на передовой, высказал мнение военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, военным не хватает продуктов питания, одежды и боеприпасов.

Киселев отметил, что даже действия украинских заградительных отрядов не останавливают этот процесс, и случаи бегства нарастают ежедневно. На масштабы дезертирства влияет и внутренняя коррупция. Он также указал на слухи о так называемых черных трансплантологах в районе Часова Яра в ДНР.

