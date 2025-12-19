Действия главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского на этом посту не принесли Киеву военных успехов, но сопровождались значительными провалами, пишет ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур. По их мнению, отсутствие результатов не привело к отставке командующего из-за его политической лояльности властям Украины.

Собеседник агентства перечислил ряд операций, которые, с точки зрения российской стороны, завершились неудачно для ВСУ. В их числе названы боевые действия в районе Угледара, Красноармейска-Димитрова, Часова Яра, Волчанска и Дзержинска, а также попытка наступления в Курской области, охарактеризованная как «авантюра».

Кроме того, представитель силовых структур напомнил о непосредственном участии Сырского в организации мобилизации. Она, по оценкам Москвы, также не достигла поставленных целей.

В его защиту многие скажут, что ему достались разбитые и потрепанные после «контрнаступа» ВСУ, но, на тот момент, Украина все еще сохраняла высокие темпы принудительной мобилизации и объемы западной помощи, — поделился собеседник агентства.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что Сырского могут убить собственные офицеры. Он отметил, что целые роты ВСУ покидают зону боевых действий, не желая выполнять приказы главкома. По словам полковника, чем хуже дела на фронте, тем ближе его отставка.