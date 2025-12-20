Новый год-2026
20 декабря 2025 в 05:00

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 декабря

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 20 декабря?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 20 декабря

Силы противовоздушной обороны России за короткий промежуток времени ликвидировали 36 беспилотных летательных аппаратов противника. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, воздушная атака была отражена в нескольких приграничных регионах страны.

Большинство воздушных целей — 22 единицы — было перехвачено над территорией Белгородской области. Еще семь дронов сбито в небе над Республикой Крым. Два БПЛА уничтожено над территорией Курской области, один — ликвидирован под Воронежем.

«Четыре — уничтожены над акваторией Черного моря», — указано в сообщении.

Регулярные попытки прорыва воздушных атак фиксируются на юго-западном направлении практически ежедневно, что свидетельствует о сохранении высокой активности ВСУ.

В районе села Борки Валуйского района Белгородской области 19 декабря бойцы самообороны обнаружили автомобиль с телами погибших женщин, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Предварительно, 17 декабря машину атаковали Вооруженные силы Украины.

«В машине находились две женщины, которые погибли. <…> Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибших, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе», — написал Гладков.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Дежурными силами ПВО в небе над двумя городами и пятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов, информировал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

В Липецке беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины поразил жилой дом, сообщил в Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов. По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. На место оперативно прибыли все экстренные службы, включая взрывотехников. Специалисты обследуют поврежденные помещения и прилегающую территорию.

Telegram-канал SHOT передавал, что в ночь на пятницу город Орел был разбужен серией мощных взрывов. По информации канала, несколько громких хлопков прогремели в городе, что привело к отключению электричества в ряде районов и возникновению пожара. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Как сообщал SHOT, инцидент произошел 19 декабря около 02:30 по местному времени. Канал написал о трех — пяти мощных взрывах. По версии SHOT, перед этим в городе звучала тревожная сирена, предупреждающая о ракетной опасности.

Системы противовоздушной обороны также сбили над Белгородом беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, был ранен пятимесячный ребенок. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

