SHOT: громкие взрывы раздались в российском городе

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на пятницу город Орел был разбужен серией мощных взрывов. По информации канала, несколько громких хлопков прогремели в городе, что привело к отключению электричества в ряде районов и возникновению пожара. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Как передает SHOT, инцидент произошел 19 декабря около 02:30 по местному времени. Канал написал о трех — пяти мощных взрывах. По версии SHOT, перед этим в городе звучала тревожная сирена, предупреждающая о ракетной опасности.

Авторы канала также отметили, что после одного из взрывов в небе «что-то сверкнуло», после чего в некоторых домах начал «моргать» свет, а где-то электроснабжение пропало полностью. SHOT уточнил, что в городе могло произойти возгорание в одном из районов — в небо поднялся столб дыма. На данный момент официальные комментарии от экстренных служб, администрации города или силовых ведомств о причинах и последствиях произошедшего не поступали.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что при атаке на регион в ночь на 18 декабря погибли три человека. Два из них стали жертвой удара по грузовому судну в порту, еще один умер в Батайске. При этом девять человек получили ранения.