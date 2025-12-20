Массовое отравление в подмосковном пансионате: что известно, сколько жертв

В подмосковном пансионате в Видном произошло массовое отравление. Что об этом известно, сколько человек пострадали и погибли?

Что известно о массовом отравлении в Подмосковье

Вечером в пятницу, 19 декабря, Telegram-канал «112» сообщил, что в подмосковном пансионате 11 пожилых постояльцев частного пансионата срочно доставили в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. По данным источника, вспышка заболевания произошла в учреждении несколько дней назад.

Как пишет канал, администрация учреждения обратилась за медицинской помощью для постояльцев только сегодня. На месте происшествия работали бригады экстренных служб для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий и выяснения причин заражения.

По информации авторов, от родственников могли скрывать сведения об отравлении. Также в публикации канала отмечается, что персонал пансионата мог два дня своими силами пытаться вылечить людей.

Позднее в пресс-службе ГСУ СК по Московской области заявили, что в пансионате в подмосковном Видном погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В ведомстве уточнили, что в медучреждение поступили 15 человек.

«В медицинское учреждение госпитализированы 15 постояльцев с признаками отравления, еще трое человек скончались. Точная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований», — добавили в пресс-службе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако через несколько часов стало известно, что число отравившихся в пансионате выросло до 30 человек. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области, 27 человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести и тяжелом.

«Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек. В больницы Московской области госпитализированы 27 человек», — говорится в публикации.

В настоящее время специалисты управления Роспотребнадзора проводят эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции в подмосковном пансионате, сообщили в региональном управлении ведомства.

«После получения информации о выявлении случаев острой кишечной инфекции среди постояльцев пансионата специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали эпидемиологическое расследование и организовали проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий», — сказали в ведомстве.

