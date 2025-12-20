Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 01:46

Массовое отравление в подмосковном пансионате: что известно, сколько жертв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В подмосковном пансионате в Видном произошло массовое отравление. Что об этом известно, сколько человек пострадали и погибли?

Что известно о массовом отравлении в Подмосковье

Вечером в пятницу, 19 декабря, Telegram-канал «112» сообщил, что в подмосковном пансионате 11 пожилых постояльцев частного пансионата срочно доставили в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. По данным источника, вспышка заболевания произошла в учреждении несколько дней назад.

Как пишет канал, администрация учреждения обратилась за медицинской помощью для постояльцев только сегодня. На месте происшествия работали бригады экстренных служб для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий и выяснения причин заражения.

По информации авторов, от родственников могли скрывать сведения об отравлении. Также в публикации канала отмечается, что персонал пансионата мог два дня своими силами пытаться вылечить людей.

Позднее в пресс-службе ГСУ СК по Московской области заявили, что в пансионате в подмосковном Видном погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В ведомстве уточнили, что в медучреждение поступили 15 человек.

«В медицинское учреждение госпитализированы 15 постояльцев с признаками отравления, еще трое человек скончались. Точная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований», — добавили в пресс-службе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако через несколько часов стало известно, что число отравившихся в пансионате выросло до 30 человек. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области, 27 человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести и тяжелом.

«Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек. В больницы Московской области госпитализированы 27 человек», — говорится в публикации.

В настоящее время специалисты управления Роспотребнадзора проводят эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции в подмосковном пансионате, сообщили в региональном управлении ведомства.

«После получения информации о выявлении случаев острой кишечной инфекции среди постояльцев пансионата специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали эпидемиологическое расследование и организовали проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий», — сказали в ведомстве.

Читайте также:

«Мы принимаем себя». Пять часов Путина наедине с народом: как это было

Подростки с ножами в школе и учительница-педофилка: главные ЧП недели

С люстры капал трупный гной: дочь жертвы Спесивцева получит от него миллион

отравления
Подмосковье
пансионаты
жервы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна из стран рассматривает возможность использования карт «Мир»
Перечислены регионы с максимальным ростом пенсий по старости
МИД РФ озвучил, кто стал основным финансовым донором Украины
Хегсет анонсировал акцию возмездия в Сирии
Американские истребители и вертолеты точечно обрушились на Сирию
Орбан «вызвал охотников» на Мерца и фон дер Ляйен в язвительном видео
Военэксперт дал оценку попыткам ВСУ контратаковать у Купянска
Как забыть бывшего и найти любовь: ответы на женские вопросы об отношениях
Сына украинского посла задержали в Европе по делу об убийстве
ОП подготовит идеи для защиты россиян от цифровых мошенников
Массовое отравление в подмосковном пансионате: что известно, сколько жертв
США расширили санкционное давление на Венесуэлу
На Западе прочли между строк послание Путина на прямой линии
В Ульяновске ищут сообщившего Путину о «жизни в XIX веке» мужчину
Трамп переименовал в свою честь главный оперный театр США
«Близки, как никогда»: украинскому конфликту предсказали скорый конец
«Остался клоуном»: почему Запад поверил в фейк с Зеленским под Купянском
США начали публиковать материалы по делу скандального финансиста
Рубио пошутил об «Итогах года» Путина
Стрельба произошла на американской военной базе в Аризоне
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря
Россия

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.