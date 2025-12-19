Новый год-2026
Стало известно о первой смерти после отравления в подмосковном пансионате

В результате массового отравления в подмосковном пансионате умер один человек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Один человек погиб в результате отравления в пансионате в Подмосковье, передает Telegram-канал Mash. По информации авторов, еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Канал сообщает, что персонал якобы вызвал медиков после того, как один из постояльцев оказался в критическом положении. По информации авторов, от родственников могли скрывать сведения об отравлении. Также в публикации канала отмечается, что персонал пансионата мог два дня своими силами пытаться вылечить людей.

Ранее сообщалось, что постояльцев частного пансионата в подмосковном Серпухове срочно доставили в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. В Telegram-канале «112» рассказали, что в общей сложности пострадали 11 человек, затем число выросло до 21 человека (один из них погиб). Также авторы сообщали, что на месте происшествия начали работу бригады экстренных служб для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий и выяснения причин заражения.

До этого три случая острой кишечной инфекции было выявлено у воспитанников детского сада в Москве. Двум детям диагностирован сальмонеллез, у одного ребенка выявлен гастроэнтерит, в трех группах учреждения введен карантин.

