19 декабря 2025 в 06:25

Дрон ВСУ поразил жилой дом в Липецке

Артамонов: после удара дрона ВСУ в Липецке эвакуировали людей из жилого дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Липецке беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины поразил жилой дом в ночь на 19 декабря, сообщил в Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов. По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Угроза обрушения отсутствует <…>. В целях безопасности проводится эвакуация жильцов, написал Артамонов.

На место оперативно прибыли все экстренные службы, включая взрывотехников. Специалисты обследуют поврежденные помещения и прилегающую территорию.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России и власти республики начали гуманитарную операцию в Красноармейске (Покровске) и в южной части Димитрова (Мирнограда). По его словам, идет эвакуация мирных граждан, «потихонечку движутся» не только тыловые подразделения и другие службы. При этом из Димитрова пока тяжело вывозить людей.

До этого Кимаковский рассказал, что попытка украинских спецподразделений провести операцию в районе Красноармейска завершилась полным провалом всего за 20 минут. По его словам, группа даже не смогла приблизиться к городской черте, будучи быстро обнаруженной и уничтоженной. Украинская сторона потеряла в ходе операции не менее 20 военнослужащих.

Игорь Артамонов
Липецк
ВСУ
дроны
