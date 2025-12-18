Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря

Группировка войск «Восток» развивает наступление в Днепропетровской области, штурмовые группы 36-й мотострелковой бригады успешно освободили населенный пункт Герасимовка и расширили плацдарм у реки Гайчур, сообщили в силовых структурах. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 18 декабря?

Российские военные расширили плацдарм у реки Гайчур

В результате активных действий российским подразделениям удалось занять участок шириной до двух километров и глубиной до одного километра.

В ходе боев за населенный пункт значительные потери понесла 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Огнем российских подразделений были уничтожены две бронемашины и расчеты беспилотной авиации — ликвидировано 12 тяжелых гексакоптеров «Баба-яга», которые противник активно использовал для минирования и атак. Потери личного состава ВСУ на данном участке оцениваются в два взвода.

Разведчик заявил, что остатки ВСУ под Северском деморализованы

Деморализованные остатки ВСУ под Северском безуспешно пытаются выйти к своим основным подразделениям, рассказал офицер разведподразделения группировки войск Южная. По его словам, они деморализованы и окружены.

«Объективная картина (под Северском — NEWS.ru.) такова: разъяренные и деморализованные группы ВСУ, нарушено снабжение, (бойцы ВСУ — NEWS.ru.) пытаются как-то просочится, выйти к своим», — сказал офицер.

Он подчеркнул, что полностью нарушена наземная логистика противника. Речь идет о маршрутах от северной части города в сторону Славянска.

Стало известно, как быстро армия России может освободить Константиновку

Вооруженные силы России могут освободить Константиновку в Донецкой Народной Республике до конца зимы, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, операция по взятию под контроль последней части ДНР уже началась и развивается достаточно быстро.

«Константиновка — это большой город. Сейчас идут бои, все близится к тому, что, наверное, будет охват этого населенного пункта, как это было в Красноармейске. Возможно, РФ организует котел для ВСУ, применяется тактика огневого вала. Уже сейчас в Константиновке наши ребята освобождают сотни зданий в день. Я думаю, что взятие города произойдет достаточно скоро. По факту сейчас началась операция по освобождению последней части ДНР. Думаю, что это случится достаточно быстро. Не в этом году, но, вполне вероятно, что зимой», — высказался Дандыкин.

ВС РФ уничтожили более 10 центров управления ВСУ за сутки

Военнослужащие группировки войск «Восток» за прошедшие сутки уничтожили 12 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, которые передает Минобороны РФ, также были ликвидированы вражеская машина «Град» и две САУ.

«В течение суток противник потерял <…> 12 пунктов управления беспилотной авиацией. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня „Град“, самоходные артиллерийские установки „Богдана“ и „Гвоздика“, — сказано в сообщении.

