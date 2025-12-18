Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 04:56

Разведчик заявил, что остатки ВСУ под Северском деморализованы

РИА Новости: остатки ВСУ под Северском пали духом и окружены

Фото: Социальные сети
Деморализованные остатки ВСУ под Северском безуспешно пытаются выйти к своим основным подразделениям, рассказал РИА Новости офицер разведподразделения группировки войск «Юг». По его словам, они деморализованы и окружены.

Объективная картина (под Северском. — NEWS.ru.) такова: разъяренные и деморализованные группы ВСУ, нарушено снабжение, (бойцы ВСУ. — NEWS.ru.) пытаются как-то просочится, выйти к своим, — сказал офицер.

Он подчеркнул, что полностью нарушена наземная логистика противника. Речь идет о маршрутах от северной части города в сторону Славянска.

Ранее сообщалось, что российские бойцы пресекли попытку развертывания артиллерии противника в Сумской области. Так, расчеты БПЛА группировки войск «Север» ликвидировали две самоходные установки «Гвоздика». Цели были уничтожены с помощью FPV-дронов с оптоволоконным управлением.

До этого в Минобороны РФ информировали, что артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» сорвали попытку ВСУ приблизиться к Купянску. В ведомстве отметили, что вражеские войска пытались подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка.

ВС РФ
ВСУ
Северск
военные
