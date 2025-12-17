Российские дроны уничтожили две САУ «Гвоздика» в Сумской области

В Сумской области пресечена попытка развертывания артиллерии противника: расчеты дронов группировки войск «Север» ликвидировали две самоходные установки «Гвоздика», сообщили в Минобороны РФ. Цели были ликвидированы про помощи FPV-дронов с оптоволоконным управлением.
Воздушная разведка обнаружила цели при совершении марша к боевым позициям. После получения данных целей от воздушной разведки расчеты подняли в воздух FPV-дроны на оптоволоконном управлении. Каждый беспилотник был снаряжен кумулятивной боевой частью, — информировали в ведомстве.
В результате атаки экипаж одной из САУ, бросив вооружение, скрылся в лесном массиве. Вторая установка была уничтожена прямым попаданием: оператор сумел провести дрон сквозь ветви деревьев, где противник пытался замаскировать технику.
Ранее группировка хакеров KillNet получила данные о расположении войск ВСУ по всей линии фронта и разместила их на своей интерактивной карте. В распоряжении хакеров оказались координаты размещения складов и техники в городах, архивов штабов и подразделений, аэродромов, а также досье на солдат ВСУ.