Российские дроны уничтожили две САУ «Гвоздика» в Сумской области Минобороны РФ заявило о ликвидации артиллерии ВСУ расчетами группировки «Север»

В Сумской области пресечена попытка развертывания артиллерии противника: расчеты дронов группировки войск «Север» ликвидировали две самоходные установки «Гвоздика», сообщили в Минобороны РФ. Цели были ликвидированы про помощи FPV-дронов с оптоволоконным управлением.

Воздушная разведка обнаружила цели при совершении марша к боевым позициям. После получения данных целей от воздушной разведки расчеты подняли в воздух FPV-дроны на оптоволоконном управлении. Каждый беспилотник был снаряжен кумулятивной боевой частью, — информировали в ведомстве.

В результате атаки экипаж одной из САУ, бросив вооружение, скрылся в лесном массиве. Вторая установка была уничтожена прямым попаданием: оператор сумел провести дрон сквозь ветви деревьев, где противник пытался замаскировать технику.

Ранее группировка хакеров KillNet получила данные о расположении войск ВСУ по всей линии фронта и разместила их на своей интерактивной карте. В распоряжении хакеров оказались координаты размещения складов и техники в городах, архивов штабов и подразделений, аэродромов, а также досье на солдат ВСУ.