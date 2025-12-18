Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 декабря

Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 18 декабря?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 18 декабря

В результате атаки ВСУ в порту Ростова-на-Дону повреждено судно, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, среди членов экипажа корабля есть жертвы.

Кроме того, четыре жителя Батайска пострадали после обстрела со стороны ВСУ, заявил Слюсарь. Они обратились за медицинской помощью.

Также атака беспилотников ВСУ нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в Ростове и Батайске. В Ростове строящаяся многоэтажка получила повреждения, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.

«Силами оперативных служб ведется тушение возгорания на танкере, ранее пострадавшем у причала в ЗЖМ в результате атаки БПЛА. Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие», — написал он.

Российские средства ПВО уничтожили за три часа над территорией страны 30 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что из них 17 сбили над Крымом.

«17 декабря текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Республики Крым и 13 БПЛА — над акваторией Черного моря», — сказали там.

Силы ПВО и Черноморский флот отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, всего было сбито 11 беспилотников.

«Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. Было сбито 11 воздушных целей. <…> Продолжается контроль воздушной обстановки», — сказано в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Славянском районе Краснодарского края в ночном небе прогремела серия мощных взрывов. По версии канала, системы ПВО сбивают вражеские дроны-камикадзе.

SHOT сообщил, что атака началась около 01:00 мск и продолжается уже больше полутора часов. Согласно мнению канала, очевидцы также видели зарево от пожара в одном из населенных пунктов.

Позднее стало известно, что в Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека, передает оперштаб региона. Там отметили, что повреждены не менее пяти частных домов.

«Фрагменты беспилотников обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный. В некоторых домах повреждены кровли, выбило окна. В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения. На местах работают оперативные и специальные службы», — указали в оперштабе.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Саратовом и Энгельсом прогремела серия мощных взрывов. По версии канала, системы ПВО сработали по беспилотникам. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT сообщил, что очевидцы насчитали не менее 10 мощных хлопков в южной части городов. По версии канала, в этот момент в небе были отчетливо видны яркие вспышки.

