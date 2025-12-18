Стало известно о жертвах удара ВСУ по российскому порту

В результате атаки ВСУ в порту Ростова-на-Дону повреждено судно, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, среди членов экипажа корабля могут быть жертвы.
В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным, среди экипажа есть жертвы, — сказано в сообщении.
Слюсарь добавил, что четверым жителям Батайска понадобилась медицинская помощь. Общее количество пострадавших в обоих городах еще уточняется, заключил он.
Ранее Слюсарь рассказал об атаке беспилотников ВСУ, которая нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в Ростове и Батайске. По его словам, в Ростове-на-Дону строящаяся многоэтажка получила повреждения, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа с помощью беспилотного летательного аппарата ВСУ был атакован частный дом. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в валуйскую больницу.
Кроме того, в Сети появились кадры с места прилета БПЛА по жилому дому в Твери. На них видны масштабные повреждения здания и работа спасателей. В ролике также запечатлены очаги возгорания, которые огнеборцы продолжают тушить.