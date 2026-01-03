Полиция нашла тела мужчины и двух женщин, отравившихся наркотиками

Тела троих человек нашли в одной из квартир дома на улице Оганова в Ростове-на-Дону, сообщили в управлении Следственного комитета России по Ростовской области. Речь идет о 41-летнем мужчине и двух женщинах 35 и 52 лет. Предполагается, что все они погибли от отравления наркотиками.

По предварительным данным, причиной смерти граждан явилась острая интоксикация, вызванная употреблением наркотических средств, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия правоохранительными органами найден некий белый порошок, похожий на наркотики. Вещество было направлено для проведения исследования. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 29-летнего наркокурьера с 15 килограммами запрещенных веществ. По данным МВД, мужчина получил незаконный товар в интернет-магазинах и перевозил его по разным регионам страны. Подозреваемого остановили во время поездки на каршеринговой машине. В отношении его возбудили уголовное дело.