Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 18:30

Полиция нашла тела мужчины и двух женщин, отравившихся наркотиками

Трое жителей Ростова-на-Дону умерли от отравления наркотиками

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тела троих человек нашли в одной из квартир дома на улице Оганова в Ростове-на-Дону, сообщили в управлении Следственного комитета России по Ростовской области. Речь идет о 41-летнем мужчине и двух женщинах 35 и 52 лет. Предполагается, что все они погибли от отравления наркотиками.

По предварительным данным, причиной смерти граждан явилась острая интоксикация, вызванная употреблением наркотических средств, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия правоохранительными органами найден некий белый порошок, похожий на наркотики. Вещество было направлено для проведения исследования. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 29-летнего наркокурьера с 15 килограммами запрещенных веществ. По данным МВД, мужчина получил незаконный товар в интернет-магазинах и перевозил его по разным регионам страны. Подозреваемого остановили во время поездки на каршеринговой машине. В отношении его возбудили уголовное дело.

Ростов-на-Дону
Ростовская область
СК РФ
тела
трупы
погибшие
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обстановка около президентского дворца в Каракасе попала на видео
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту корабля США
Названа возможная дата заседания Совбеза ООН по Венесуэле
Невестка певицы Валерии встретила Новый год в обертке из-под подарка
Страшная авария унесла жизни мужчины и ребенка под Челябинском
КПРФ высказала свое отношение к ударам США по Венесуэле
На Украине принудительно эвакуируют 3 тыс. детей
Два россиянина погибли после рокового разворота на машине
Под Петербургом задержали утопившего людей капитана без прав
У Долиной отменился крупный концерт
Два маленьких мальчика попали в смертельную ловушку на замерзшей реке
Дмитриев рассказал, чем богата Венесуэла
Лисий бум в Подмосковье привел к печальным последствиям для местных зайцев
Еще одного фигуранта в деле экс-замначальника управления МО арестовали
В 2025 году 83 российских велогонщика получили нейтральный статус
«Мы позволим»: Трамп распорядился нефтью из Венесуэлы после захвата Мадуро
Кержаков раскрыл, что его разочаровало в 2025 году
Россия призвала США освободить Мадуро
Полиция нашла тела мужчины и двух женщин, отравившихся наркотиками
Поклонники удивились помятому виду Галкина
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.