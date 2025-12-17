Новый год-2026
17 декабря 2025 в 23:52

В Минобороны раскрыли число сбитых за три часа украинских БПЛА

МО РФ: над Россией за три часа сбили 30 БПЛА

Дрон ВСУ Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
Российские средства ПВО уничтожили за три часа над территорией страны 30 украинских БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что из них 17 сбили над Крымом.

17 декабря текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Республики Крым и 13 БПЛА — над акваторией Черного моря, — сказали там.

Ранее в Министерстве обороны РФ информировали, что Вооруженные силы Украины ударили 90 беспилотными летательными аппаратами по регионам России в ночь на пятницу, 12 декабря. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 63 БПЛА над Брянской областью, восемь — над Ярославской, четыре — над Московской, по три — над Смоленской и Тверской областями.

До этого в Твери после удара БПЛА по многоквартирному дому был развернут оперативный штаб. К месту атаки прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате атаки были ранены семь человек, в том числе ребенок.

