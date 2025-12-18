Новый год-2026
Четыре жителя Батайска пострадали при атаке ВСУ

Четыре жителя Батайска пострадали после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, они обратились за медицинской помощью.

В Батайске медицинская помощь потребовалась четверым жителям, — написал он.

Ранее Слюсарь рассказал об атаке беспилотников ВСУ, которая нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в Ростове и Батайске. Он уточнил, что в Ростове-на-Дону строящаяся многоэтажка получила повреждения, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.

Кроме того, в результате атаки ВСУ в порту Ростова-на-Дону повреждено судно. Он подчеркнул, что среди членов экипажа корабля могут быть жертвы. Общее количество пострадавших в обоих городах еще уточняется, заключил он.

До этого стало известно, что двое пострадавших при атаке украинских БПЛА на Кубани будут доставлены вертолетом в Краевую клиническую больницу № 1 имени С. В. Очаповского в Краснодаре. Как уточнил вице-губернатор Александр Руденко, они находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь.

