17 декабря 2025 в 22:16

ПВО отразила массированную атаку ВСУ над Севастополем

Развожаев: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь и сбили 11 беспилотников

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы ПВО и Черноморский флот отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, всего было сбито 11 беспилотников.

Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. Было сбито 11 воздушных целей. <…> Продолжается контроль воздушной обстановки, — сказано в публикации.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, добавил губернатор. Все оперативные и экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности, заключил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в Грайворонском округе 10 человек, включая подростка, получили ранения. По словам главы региона, не обошлось без жертв: в селе Замостье FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В итоге один из находившихся в салоне мужчин скончался на месте, двое получили баротравмы.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ВС России нужно направить усилия на привлечение молодых людей в возрасте до 35 лет для работы с беспилотными системами. По мнению военачальника, люди в этом возрасте более восприимчивы к новейшим технологиям и способны работать в условиях высокого темпа.

