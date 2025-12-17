Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 16:59

Российские военные расширили плацдарм у реки Гайчур

Минобороны сообщило о продвижении российских войск в Днепропетровской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Группировка войск «Восток» развивает наступление в Днепропетровской области, штурмовые группы 36-й мотострелковой бригады успешно освободили населенный пункт Герасимовка и расширили плацдарм у реки Гайчур, сообщили ТАСС в силовых структурах. В результате активных действий российским подразделениям удалось занять участок шириной до двух километров и глубиной до одного километра.

В ходе боев за населенный пункт значительные потери понесла 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Огнем российских подразделений были уничтожены две бронемашины и расчеты беспилотной авиации — ликвидировано 12 тяжелых гексакоптеров «Баба-яга», которые противник активно использовал для минирования и атак. Потери личного состава ВСУ на данном участке оцениваются в два взвода.

Занятие данного населенного пункта — еще один шаг по закреплению на западном берегу Гайчура и последующему наступлению вглубь Днепропетровской области, — добавил собеседник агентства.

Командование подчеркивает, что выход на оперативный простор за рекой Гайчур открывает возможность для продвижения вглубь области. Об освобождении Герасимовки Минобороны РФ информировало 17 декабря.

ВСУ
Украина
Днепропетровская область
СВО
