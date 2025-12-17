Российские военные расширили плацдарм у реки Гайчур Минобороны сообщило о продвижении российских войск в Днепропетровской области

Группировка войск «Восток» развивает наступление в Днепропетровской области, штурмовые группы 36-й мотострелковой бригады успешно освободили населенный пункт Герасимовка и расширили плацдарм у реки Гайчур, сообщили ТАСС в силовых структурах. В результате активных действий российским подразделениям удалось занять участок шириной до двух километров и глубиной до одного километра.

В ходе боев за населенный пункт значительные потери понесла 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Огнем российских подразделений были уничтожены две бронемашины и расчеты беспилотной авиации — ликвидировано 12 тяжелых гексакоптеров «Баба-яга», которые противник активно использовал для минирования и атак. Потери личного состава ВСУ на данном участке оцениваются в два взвода.

Занятие данного населенного пункта — еще один шаг по закреплению на западном берегу Гайчура и последующему наступлению вглубь Днепропетровской области, — добавил собеседник агентства.

Командование подчеркивает, что выход на оперативный простор за рекой Гайчур открывает возможность для продвижения вглубь области. Об освобождении Герасимовки Минобороны РФ информировало 17 декабря.