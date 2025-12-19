Гибель 238 детей, раненый младенец, 94 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 19 декабря

Силы ПВО в ночь на 19 декабря сбили 94 беспилотника над российскими регионами. В Орле целый район остался без отопления и горячей воды, занятия в школах и детсадах отменили. В Белгороде пострадал пятимесячный ребенок, а в Севастополе умерла 15-летняя девочка, получившая ранение в конце ноября в результате атаки БПЛА. Один человек погиб в Херсонской области, еще два — в Запорожской. Потери украинской армии за год составили около полумиллиона человек. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Над российскими регионами за ночь сбили 94 украинских БПЛА

В ночь на 19 декабря средства противовоздушной обороны сбили 94 беспилотника ВСУ самолетного типа в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Больше всего БПЛА было уничтожено в Ростовской области — 36, уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны также отметили, что 17 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, 15 — над Воронежской, семь — над акваторией Каспийского моря. По шесть беспилотников сбили над Самарской и Астраханской областями, пять — над Азовским морем и по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.

Район Орла остался без отопления и горячей воды в результате атаки ВСУ

Прошедшей ночью в Орловской области дважды объявляли ракетную опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. Местные жители заявили о серии мощных взрывов, которые, по их словам, привели к отключению электричества в ряде районов и возникновению пожара.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Позже Клычков уточнил, что в результате атаки ВСУ в столице региона был поврежден объект коммунальной инфраструктуры.

«В связи с временными ограничениями подачи тепла и горячей воды принято решение сегодня приостановить занятия в образовательных организациях и дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в Советском районе города Орла. Обучение в школах пройдет в дистанционном формате. Аварийные бригады принимают все меры, чтобы тепло и горячая вода вернулись в дома как можно быстрее», — написал Клычков.

Он также подчеркнул, что для родителей, которые не имеют возможности оставить детей дома, были организованы дежурные группы с обеспечением автономных источников обогрева.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Орловскую область.

Украинский БПЛА повредил линию электропередачи в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону подвергся атаке украинских беспилотников, в результате чего часть города осталась без электроснабжения, сообщили местные. В Сети появились фотографии улиц без освещения. Отмечается, что атакам подверглись пять муниципалитетов.

«Главное, что никто из людей не пострадал. В нескольких населенных пунктах повреждены гражданские объекты. В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и промпотребители в Западной промзоне. На проспекте Шолохова загорелась хозпостройка, возгорание ликвидировали на 10 кв. метрах», — написал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Он добавил, что из-за обрыва проводов было нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.

В ночь на 19 декабря атаке ВСУ подвергся Таганрог. Местные жители сообщили о 10 взрывах над городом.

БПЛА повредили четыре частных жилых дома, сообщила мэр города Светлана Камбулова. На месте происшествия работают оперативные службы — специалисты МЧС, полиции и другие экстренные ведомства, добавила она.

«Пострадавших нет», — уточнила Камбулова.

Позднее Слюсарь уточнил, что в Таганроге были повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаке ВСУ на Ростов-на-Дону и Таганрог.

Три человека получили ранения в Брянской области в результате атак дронов ВСУ

В Брянской области пострадали гражданские лица в результате атаки дронов-камикадзе на поселок Белая Березка Трубчевского района, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Легкие ранения получили три мирных жителя. Мужчинам оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз Фото: Алексей НикольскийАлексей Никольский/РИА Новости

Губернатор также отметил, что были повреждены два легковых автомобиля. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, уточнил он. В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаке украинских дронов на Брянскую область.

Беспилотник ВСУ поразил жилой дом в Липецке

В ночь на 19 декабря ВСУ атаковали Липецкую область, написал в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, беспилотный летательный аппарат поразил жилой дом.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угроза обрушения отсутствует. На месте работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Идет обследование помещений и прилегающей территории», — написал Артамонов.

Он добавил, что жильцов поврежденного дома временно эвакуировали в целях безопасности. В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаке ВСУ на Липецкую область.

Украинские БПЛА попытались атаковать предприятия в Самарской области

Украинские БПЛА прошедшей ночью атаковали предприятия Тольятти и Новокуйбышевска, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, удары были отражены, никто не пострадал.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаке ВСУ на Самарскую область.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Младенец получил ранения в результате атаки ВСУ на Белгород

В ночь на 19 декабря ВСУ атаковали Белгород. Пятимесячный ребенок получил ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Медики детской областной больницы диагностировали мальчику минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.

Губернатор отметил в Telegram-канале, что в городе в результате падения обломков беспилотника были повреждены 42 квартиры в 10 домах, частный дом, 10 автомобилей и социальный объект. Всего за прошедшие сутки регион подвергся атаке 98 БПЛА, рассказал Гладков. По его словам, ВСУ выпустили по населенным пунктам 14 боеприпасов в ходе пяти обстрелов.

«В городе Грайвороне при атаке дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сообщил губернатор.

По его словам, в результате обстрелов противника получили повреждения два коммерческих и два социальных объекта, 13 частных домов, шесть легковых машин и два грузовых автомобиля.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаке ВСУ на Белгородскую область.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинский дрон ударил по рабочим «Херсонэнерго» в Херсонской области

В Херсонской области погиб сотрудник «Херсонэнерго» в результате атаки дрона ВСУ. Еще трое рабочих получили ранения различной степени тяжести, сказал губернатор региона Владимир Сальдо. БПЛА совершил налет на село Великие Копани Алешкинского округа.

По словам главы региона, пострадавшим была оперативно оказана первичная медицинская помощь в местном фельдшерско-акушерском пункте. Власти решают вопрос о транспортировке раненых в одну из районных больниц для дальнейшего лечения.

«Оцениваю этот удар по людям, которые восстанавливают свет для жителей Херсонщины, как военное преступление и террористический акт», — отметил Сальдо.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаке ВСУ на Херсонскую область.

В Запорожской области два человека стали жертвами обстрела ВСУ

За прошедшие сутки было зарегистрировано пять фактов атаки ВСУ на населенные пункты Запорожской области, написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. Он назвал эти удары целенаправленными.

«Два человека погибли в результате атаки противника на частные домовладения: мужчина 1964 года рождения в селе Верхняя Криница Васильевского муниципального округа и мужчина 1983 года рождения в городе Каменка-Днепровская», — добавил Балицкий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он также сообщил, что из-за огневого воздействия ВСУ был обесточен четвертый микрорайон Энергодара. Глава региона добавил, что специалисты приступят к восстановительным работам после стабилизации обстановки.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об ударах противника по Запорожью.

В Севастополе умерла от ранений 15-летняя девочка

Девочка-подросток, которая пострадала при атаке ВСУ на парк Победы, умерла, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. С 30 ноября врачи боролись за ее жизнь в московской клинике.

«От осколка сбитого воздушного объекта оборвалась жизнь 15-летней девочки. Просто девочки, у которой вся жизнь была впереди, все мечты, все надежды. Это невыносимая боль для всех нас», — написал он.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Девочка стала 238-м ребенком, убитым ВСУ с февраля 2022 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Потери ВСУ за год составили около полумиллиона человек

Потери украинской армии на Курском направлении составили более 76 тыс. военнослужащих, включая наемников, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, было уничтожено свыше 7700 единиц военной техники.

«Всего в 2025 году российскими Вооруженными силами освобождено более 300 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 6300 кв. км территории. С начала специальной военной операции освобождена территория общей площадью около 94 тыс. кв. км», — сказал Герасимов.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Он добавил, что потери ВСУ за год составили около 6,5 тысячи танков и боевых бронированных машин, около 11,8 тыс. орудий и минометов, а в живой силе — порядка 500 тыс. человек.

