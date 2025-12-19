Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 10:02

Украинские БПЛА атаковали предприятия в российском регионе

Украинские беспилотники атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти

Вячеслав Федорищев Вячеслав Федорищев Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Украинские БПЛА атаковали предприятия Тольятти и Новокуйбышевска, сообщил в своем канале в мессенджере MAX губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, удары отражены, никто не пострадал.

Сегодня рано утром была совершена атака вражеских БПЛА на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти. Удары отражены, пострадавших нет, — написал Федорищев.

Глава городского округа Тольятти Илья Сухих в своем Telegram-канале призвал местных жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и быть бдительными. Он напомнил, что фото-, видеосъемка и публикация кадров с последствиями атаки беспилотников запрещены.

При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и незамедлительно сообщите в правоохранительные органы, — призвал Сухих.

В ночь на 19 декабря средства ПВО сбили 94 беспилотника ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА было уничтожено в Ростовской области — 36. Кроме того, дроны были нейтрализованы в Белгородской, Воронежской, Самарской, Астраханской и Курской областях. Также системы ПВО уничтожили беспилотники в Краснодарском крае, над акваториями Каспийского и Азовского морей.

