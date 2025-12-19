В Орле после ночной атаки БПЛА на день отменили занятия в школах

В Советском районе Орла после ночной атаки БПЛА в школах и детских садах на день отменили занятия, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. По его словам, причиной стали временные ограничения подачи горячей воды и отопления.

В связи с временными ограничениями подачи тепла и горячей воды принято решение сегодня приостановить занятия в образовательных организациях и дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в Советском районе города Орла, — написал Клычков.

Для детей, которые не могут оставаться дома, в детских садах организуют дежурные группы. Их обеспечат автономными источниками обогрева. Школьники будут заниматься в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 декабря Орел был разбужен серией мощных взрывов. В ряде районов было отключено электричество. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что при атаке на регион в ночь на 18 декабря погибли три человека. Два из них стали жертвой удара по грузовому судну в порту, еще один умер в Батайске. При этом девять человек получили ранения.