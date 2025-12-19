Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 10:55

В Орле после ночной атаки БПЛА на день отменили занятия в школах

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В Советском районе Орла после ночной атаки БПЛА в школах и детских садах на день отменили занятия, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков. По его словам, причиной стали временные ограничения подачи горячей воды и отопления.

В связи с временными ограничениями подачи тепла и горячей воды принято решение сегодня приостановить занятия в образовательных организациях и дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в Советском районе города Орла, — написал Клычков.

Для детей, которые не могут оставаться дома, в детских садах организуют дежурные группы. Их обеспечат автономными источниками обогрева. Школьники будут заниматься в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 декабря Орел был разбужен серией мощных взрывов. В ряде районов было отключено электричество. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что при атаке на регион в ночь на 18 декабря погибли три человека. Два из них стали жертвой удара по грузовому судну в порту, еще один умер в Батайске. При этом девять человек получили ранения.

Орловская область
школы
БПЛА
Андрей Клычков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На площадке кол-центра прямой линии с Путиным находится психолог
Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах
«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах
Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины
Российские бойцы освободили четыре села за неделю
Песков заявил о постоянной связи Путина с военными
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Нутрициолог ответила, какое мясо подходит для ежедневного употребления
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.