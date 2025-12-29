Россиянина отправили на строгий режим за миллион для сотрудника ФСБ В Орле мужчине дали восемь лет за дачу взятки в 1 млн рублей начальнику из ФСБ

Суд в Орле приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 10 млн рублей за дачу взятки в размере 1 млн рублей начальнику отделения управления ФСБ России по Орловской области по городу Ливны, сообщает пресс-служба Ливенского районного суда. Фигурант хотел откупиться от уголовного преследования в отношении трех его родственников, арестованных за хулиганство.

Суд пришел к выводу о том, что исправление подсудимого возможно лишь в условиях временной изоляции от общества, в связи с чем избрал ему наказание в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 10 млн рублей, — говорится в сообщении.

Суд установил, что в январе 2025 года мужчина узнал о возбуждении уголовного дела в отношении трех его родственников, подозреваемых в хулиганстве. В итоге он решил передать начальнику отделения УФСБ взятку в 1 млн рублей, чтобы тот прекратил дело. После дачи взятки фигуранта поймали сотрудники ФСБ.

На суде он не признал своей вины, заявив, что его спровоцировали. Судья, пишет пресс-служба, вынес такой приговор с учетом смягчающих обстоятельств — двух малолетних детей и проблем со здоровьем. В законную силу решение не вступило и может быть обжаловано.

