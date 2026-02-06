Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 09:31

В Орловской области раскрыли последствия ракетной атаки ВСУ

Частные дома в Орловской области получили повреждения после ракетной атаки ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины совершили ракетную атаку на Орловскую область, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, при падении сбитых снарядов было повреждено остекление нескольких частных домов. Кроме того, газопровод получил незначительный ущерб.

В результате падения обломков повреждено остекление нескольких частных домовладений, пострадавших нет. Также незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления, но благодаря оперативной работе коммунальных служб в настоящий момент газоснабжение восстановлено, — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего над Орловской областью за ночь сбиты две вражеские ракеты. Ракетная опасность объявлялась в период с 04:45 по 04:57 по московскому времени.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории региона. По его словам, противник применил БПЛА самолетного типа, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.

