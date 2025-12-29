Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 12:12

В деле о взятках экс-губернатора Егорова появились новые фигуранты

Арестованы фигуранты дела о взятках экс-губернатора Тамбовской области Егорова

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Басманный суд Москвы заключил под стражу водителя бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова и предполагаемого посредника по делу о получении взяток от предпринимателей, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Меры пресечения избраны по итогам следственных действий.

Установлено, что Егоров М. Б. систематически получал взятки в виде денежных средств от предпринимателей Тамбовской области за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также за способствование продвижению на государственной службе. Общая сумма взяток, полученных Егоровым, составляет не менее 80 млн рублей, — отметили в ЦОС.

По результатам следственных действий помимо Егорова задержаны его водитель Соломатин А. Н. и посредник в даче взяток Аганов С. И. Решением суда они взяты под стражу.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Егорова подозревают в систематическом получении взяток на общую сумму не менее 84 млн рублей. По версии следствия, деньги, имущество и услуги ему в 2022–2024 годах передавал гендиректор местных газовых компаний «Газпрома» Роман Стефанов. В обмен на взятки Егоров обеспечивал бизнесмену общее покровительство по службе. Часть средств, согласно подозрению, передавалась через двух посредников — Александра Соломатина и Сергея Аганова. В ходе предварительного следствия у бывшего чиновника и его родственников арестовано имущество более чем на 130 млн рублей.

взятки
губернаторы
Тамбовская область
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Она мечтала уйти быстро»: Меньшова о последних днях жизни Алентовой
«Их бросало в нищету»: Панкратов-Черный о жизни Алентовой и Меньшова
Путин перевел домовые чаты в мессенджер MAX: что известно, новый закон
«Не хватило спортивной злости»: Карякин об игре шахматиста Артемьева на ЧМ
Песков раскрыл, состоится ли телефонный разговор Путина и Зеленского
Появились детали разговора Путина и Трампа
Профайлер раскрыл, в каком состоянии Зеленский общался с Трампом
Развод с молодой женой, абьюз, любовь к Украине: как живет Виктор Логинов
Кремль отказался комментировать создание ЗСТ в Донбассе
В Кремле сообщили о серьезном недовольстве в странах Европы
«Мое плечо — это твое плечо»: Михайлов обратился к Меньшовой
Адвокат ответил, может ли Лурье принудительно выселить Долину из квартиры
Карякин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по рапиду
Кремль не понял сути «план Б» Зеленского
В Кремле оценили перспективы грядущих выборов в Европе
Слезы Меньшовой, венки от Путина, гроб в цветах: фото прощания с Алентовой
В Кремле оценили слова Трампа о скором завершении украинского конфликта
Фигуристка Мишина оценила поведение Галлямова
Россиян попросили отказаться от новогодних фейерверков
«В самое ближайшее время»: Кремль о контактах Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.