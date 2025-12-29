В деле о взятках экс-губернатора Егорова появились новые фигуранты

Басманный суд Москвы заключил под стражу водителя бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова и предполагаемого посредника по делу о получении взяток от предпринимателей, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Меры пресечения избраны по итогам следственных действий.

Установлено, что Егоров М. Б. систематически получал взятки в виде денежных средств от предпринимателей Тамбовской области за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также за способствование продвижению на государственной службе. Общая сумма взяток, полученных Егоровым, составляет не менее 80 млн рублей, — отметили в ЦОС.

По результатам следственных действий помимо Егорова задержаны его водитель Соломатин А. Н. и посредник в даче взяток Аганов С. И. Решением суда они взяты под стражу.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Егорова подозревают в систематическом получении взяток на общую сумму не менее 84 млн рублей. По версии следствия, деньги, имущество и услуги ему в 2022–2024 годах передавал гендиректор местных газовых компаний «Газпрома» Роман Стефанов. В обмен на взятки Егоров обеспечивал бизнесмену общее покровительство по службе. Часть средств, согласно подозрению, передавалась через двух посредников — Александра Соломатина и Сергея Аганова. В ходе предварительного следствия у бывшего чиновника и его родственников арестовано имущество более чем на 130 млн рублей.