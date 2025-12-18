Врачи 2,5 недели боролись за жизнь пострадавшей от ВСУ девочки Развожаев: умерла пострадавшая при атаке ВСУ на Севастополь девочка

Девочка-подросток, которая пострадала при атаке ВСУ в парке Победы в Севастополе, умерла, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. За ее жизнь с 30 ноября боролись в московской клинике. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

От осколка сбитого воздушного объекта оборвалась жизнь 15-летней девочки. Просто девочки, у которой вся жизнь была впереди, все мечты, все надежды. Это невыносимая боль для всех нас, — написал он.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей. Развожаев также считает, что подобными атаками противник пытается запугать и посеять панику.

В результате удара ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области пострадали три человека. Также осколками повреждены два легковых автомобиля, на месте работают оперативные и экстренные службы. До этого три человека погибли при атаке на Ростовскую область. Два из них стали жертвой удара по грузовому судну в порту, еще один умер в Батайске. При этом девять человек получили ранения.