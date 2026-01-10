ВСУ нанесли новый удар под Волгоградом: что известно о пожаре на нефтебазе

Киев нанес новый удар беспилотниками по Волгоградской области. Где были попадания 10 января, сколько погибших, что известно о пожаре на нефтебазе?

Сколько беспилотников ВСУ атаковали Россию 10 января

Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь системами ПВО России были сбиты запущенная с Украины управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Беспилотники сбивали во многих областях России: Брянской, Липецкой, Калужской, Московской, Белгородской, Воронежской, Смоленской, Тульской, Костромской, а также над Крымом, Адыгеей и Краснодарским краем.

Что известно об ударе по Волгограду, заявления властей

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке украинских БПЛА в регионе. При этом МО РФ не упоминает Волгоград в своей сводке по итогам ночи.

«В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность ПВР в октябрьской школе № 2», — объявил Бочаров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Волгограда дважды вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов. Около 13:35 Росавиация сообщила, что аэропорт Волгограда вновь открыт для перелетов, все ограничения сняты.

Что с нефтебазой в Волгограде, заявления властей

Местные Telegram-каналы сообщили, что под удар БПЛА попала нефтебаза в поселке Октябрьский, расположенном к югу от Волгограда. Объект принадлежит компании «Альфа Ойл» и расположен в центре населенного пункта.

После заявления Бочарова местные власти не комментировали происходящее в Октябрьском. Масштабы возгорания неизвестны.

Telegram-канал «Новости Волгограда» отмечает, что на фоне участившихся беспилотных атак в Волгограде начали появляться уличные укрытия.

