Удар в Буче, сожгли нефтебазу в Одессе: удары по Украине сегодня, 8 августа

ВС РФ нанесли серию воздушных ударов по объектам в Киевской области. Сколько БПЛА отправили по целям на Украине 8 августа, где были удары, что известно о последствиях?

Сколько БПЛА атаковало цели на Украине сегодня, 8 августа

Воздушные силы ВСУ насчитали 108 БПЛА различных типов в украинском небе в ночь на 8 августа. Украинские источники отмечают, что с начала года ВС РФ запустили по целям на Украине почти 30 тысяч БПЛА.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе «Гераней» по Киевской области

Ночью 8 августа основной удар российских БПЛА пришелся на Киевскую область. Серии взрывов прогремели в городах Ирпень и Буча, также был атакован военный аэродром в Гостомеле.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев пишет, что удары по Киевской области начались после полуночи. Целями стали центры командования, логистики и складские объекты ВСУ.

Из Гостомеля и Бучи поступило много сообщений о вторичных детонациях после прилетов БПЛА «Герань-2».

«По некоторым данным, поражены пункты дислокации подразделений национальной гвардии Украины», — сообщил Telegram-канал «Южный фронт».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары по целям на Украине 8 августа

Раньше всего под ночные удары БПЛА попали районы Кременчуга в Полтавской области и объекты ВСУ в Херсоне.

Около полуночи мэр Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в Харькове. По словам Терехова, после взрывов начался пожар в Салтовском районе города.

По данным Лебедева, в Харьковской области были поражены цели в Балаклее, Чугуеве и Белом Колодезе. Кроме того, зафиксированы прилеты по Киевскому району Харькова, где ранее был уничтожен цех производства БПЛА для украинских войск.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о воздушной тревоге после двух часов ночи. По данным Лебедева, в налете на Одесскую область принимали участие до 18 БПЛА. Удары были успешными: зафиксирован пожар в районе нефтебазы «Свитанок Ойл Трейд» в селе Нерубайском. Спутниковый мониторинг пожаров FIRMS зафиксировал серьезное повышение температуры точно в районе нефтебазы.

Лебедев также сообщает об уничтожении ПВД с иностранными наемниками в Одессе.

«Уничтожен большой склад с оружием, говорят, с ракетами. Пол-Одессы подпрыгнуло, а утром уже пишут о выбитых стеклах, как будто это и было целью РФ — выбить стекла. Прилет в ПВД с иностранными наемниками: были латиносы, но были и европейцы, говорят о присутствии действующих офицеров стран НАТО. Их эвакуировали вертолетами, остальных — скорыми», — отмечает координатор подполья.

До полуночи под ударом оказались Черниговская и Сумская области. Сообщается о поражении промышленного объекта и складов ВСУ в Шостке, а также о попадании по заводу «СумыХимПром» в Сумах.

Telegram-канал «Герань цветущая» отмечает удар ВКС РФ в Днепропетровской области.

«ВКС РФ нанесли удар по военному аэродрому 27-й комендатуры ВСУ в Кривом Роге. В результате атаки возник пожар на площади 500 кв. м, поражен самолет Су-25, два здания с личным составом и узел связи», — сообщил канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

