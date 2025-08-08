ВС России разнесли пункт дислокации ВСУ с наемниками и офицерами НАТО ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ с наемниками в Одесской области

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Одессе, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. По его словам, там, предположительно, находились действующие офицеры стран НАТО. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Прилет в ПВД (пункт временной дислокации. — NEWS.ru) с иностранными наемниками: были латиносы, но были и европейцы, говорят о присутствии действующих офицеров стран НАТО. Их эвакуировали вертолетами, остальных — скорыми, — написал он.

Кроме того, по информации Лебедева, российские войска уничтожили крупный склад ВСУ с оружием — предварительно, ракетами. По его словам, полгорода «подпрыгнуло» в результате атаки, а в домах повыбивало стекла.

Ранее Лебедев сообщил, что в Одесской области Украины уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, где, предположительно, находились иностранные наемники из Румынии. По его словам, взрывы прогремели в Белгород-Днестровском и Измаильском районах. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.