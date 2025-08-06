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06 августа 2025 в 09:43

В подполье сообщили об ударе по наемникам-румынам

Подпольщик Лебедев: в Одесской области уничтожен пункт дислокации ВСУ с румынами

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

В Одесской области Украины уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, где, предположительно, находились иностранные наемники из Румынии, рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Взрывы в Белгород-Днестровском и Измаильском районах. Удары по объектам хранения, портовой логистике и перегрузочным пунктам. Также уничтожен ПВД (пункт временной дислокации) в курортной зоне, по сообщениям агентуры — полный румын, — рассказал Лебедев.

Несколькими днями ранее в российском оборонном ведомстве сообщили об ударе по подразделениям иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. ВС РФ были поражены пункты временной дислокации иностранцев в рядах ВСУ.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что среди подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область, были иностранные солдаты. По его словам, речь идет о наемниках из 10 государств, в том числе из европейских и латиноамериканских.

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