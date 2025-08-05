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05 августа 2025 в 09:09

В СК перечислили, наемники из каких стран атаковали Курскую область

Бастрыкин: Курскую область вместе с ВСУ атаковали наемники из 10 стран

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Среди подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область, были иностранные солдаты, заявил в интервью KP.RU глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, речь идет о наемниках из 10 государств, в том числе из европейских и латиноамериканских.

Это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Продолжаем устанавливать их точное количество, — сказал председатель СК.

Бастрыкин подчеркнул, что следственные органы продолжают работу по установлению точной численности иностранных наемников. Также он обратил внимание на используемое вооружение — ВСУ применяли от советских и украинских образцов до современных систем западного производства, поставленных Украине странами НАТО.

Ранее военный аналитик Юрий Кнутов высказал предположение о возможных неофициальных связях между украинскими вооруженными формированиями и колумбийскими преступными группировками. В беседе с NEWS.ru эксперт обратил внимание, что выходцы из Колумбии составляют наиболее многочисленный контингент иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.

ВСУ
СВО
наемники
Курская область
Александр Бастрыкин
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