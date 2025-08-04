У Вооруженных сил Украины могут быть негласные договоренности с колумбийской мафией, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, колумбийцы представляют самую многочисленную группу наемников в украинской армии.

Сейчас на Украине большое количество наемников из Колумбии. По-видимому, есть негласная договоренность между колумбийской мафией и украинскими военными. Украина поставляет нелегальное оружие наркокартелям, а наркокартели присылают боевиков. Эти боевики получают боевой опыт, в том числе опыт управления дронами, — отметил Кнутов.

Также военэксперт подчеркнул, что участие колумбийских наемников в конфликте на Украине опасно как для России, так и для Латинской Америки и США. По мнению Кнутова, впоследствии полученный боевой опыт они будут применять на родине и в близлежащих государствах.

Все это со временем скажется на внутренней ситуации в Колумбии, Соединенных Штатах Америки и других латиноамериканских странах. Взаимодействие колумбийских наемников и украинских военных очень опасно как с точки зрения безопасности Брянской области, так и с точки зрения распространения этого боевого опыта на другие государства и мирных граждан. Боевики смогут использовать эту тактику против правительств тех стран, откуда они прибыли, а также против обычных мирных граждан для тактики террора, — заключил Кнутов.

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие ВС РФ нанесли серьезный ущерб подразделениям иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины. По данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации иностранцев в рядах ВСУ.