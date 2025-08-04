ВС России нанесли существенный урон иностранным наемникам на Украине Минобороны: ВС России ударили по пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли серьезный ущерб подразделениям иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, были поражены пункты временной дислокации иностранцев в рядах ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение цеху производства безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ 4 августа провели масштабную атаку на украинские военные аэродромы. Как отметили в ведомстве, в операции были задействованы гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и беспилотники дальнего радиуса действия. Все цели были в итоге поражены.

До этого МО РФ сообщило о результативном ударе по позициям украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС в Одесской области. Поражение объекта в районе населенного пункта Гвардейское осуществлено с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».