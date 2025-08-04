Россия отправила аэродромам ВСУ гиперзвуковой «сюрприз» с неба

Вооруженные силы Российской Федерации сегодня, 4 августа, провели масштабную атаку на украинские военные аэродромы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. В операции были задействованы гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и беспилотники дальнего радиуса действия. Все цели были в итоге поражены.

Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, — сообщили в МО РФ.

Ранее военный аналитик Юрий Кнутов говорил, что российские военные могли применить гиперзвуковые ракеты «Кинжал» против украинских аэродромов с целью уничтожения истребителей F-16 и Mirage на земле. Этот тип вооружения специально разработан для поражения стратегически важных объектов. Эксперт подчеркнул, что главное преимущество «Кинжалов» — способность мгновенно поражать обнаруженные цели.

До этого Минобороны России сообщило о результативном ударе по позициям украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС в Одесской области. Поражение объекта в районе Гвардейского осуществлено с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».