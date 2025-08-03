Снявшие ролик на фоне полыхающей нефтебазы отделались административкой Блогер заплатит до 30 тысяч рублей за видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи

Административной протокол составили на девушку, снимавшую вместе с друзьями видео на фоне горящей нефтебазы, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Задержанные — две девушки и молодой человек, всем им от 19 до 21 года. В Сочи они приехали из Нижнего Тагила.

В отношении 20-летней девушки, снимавшей видео, составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение в рамках законодательства, — сообщили в ведомстве.

Девушке вменяется статья «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Пожар произошел из-за падения обломков БПЛА. Сначала загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. кубометров, затем огонь перекинулся на соседний. Общая площадь возгорания составила 362 квадратных метра.

Ранее одна из отдыхающих в Сочи рассказала, что взрывы над городом-курортом Сочи не смолкали на протяжении двух часов. Она добавила, что вместе с другими отдыхающими находилась все это время в помещении прачечной с глухими стенами. По ее словам, несмотря на ситуацию, никто не поддавался панике.

По сообщению Минобороны РФ, в ночь на 3 августа дежурные средства ПВО уничтожили 60 дронов над акваторией Черного моря, по одному над Краснодарским краем и Крымом.