Никаких гарантий: что известно о предложении Трампа по завершению СВО?

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф привез в Москву предложение по завершению конфликта на Украине. Правда ли это, что известно о его условиях, что с ними не так, примет ли это предложение Россия?

Что известно о предложении Трампа по конфликту на Украине, что с ним не так

Польское издание Onet утверждает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф 6 августа привез в Москву предложение от президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Якобы это «очень выгодное предложение» обсуждалось на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Российская сторона не раскрывала деталей предложения из США. Помощник президента Юрий Ушаков назвал его «приемлемым». В Telegram со ссылкой на «источники в Кремле» утверждали, что Уиткофф ничего не понимает в военном деле, поэтому переговоры шли непросто.

По данным Onet, американское предложение состоит в следующем:

не мир, а перемирие на Украине;

фактическое признание территориальных завоеваний России (путем отсрочки решения этого вопроса на 49 или 99 лет);

снятие большинства санкций, введенных против России;

в долгосрочной перспективе также возобновление сотрудничества в энергетической сфере, то есть импорта российских газа и нефти.

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф (справа) во время встречи Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

При этом в пакете предложений из США отсутствуют гарантии нерасширения НАТО на восток, на чем настаивает Москва. Нет и обещаний, что США прекратят военную поддержку Украины; соответственно, нет никаких гарантий демилитаризации Украины, которая считается одной из базовых целей СВО. Тем не менее Onet считает, что Россия может принять эти условия.

Onet не говорит ничего по поводу смягчения режима на Украине, гарантий для русского языка и канонической православной церкви.

Примет ли Россия такое предложение от Трампа

Польские журналисты признают, что неясно, примет ли Россия это предложение, к тому же еще несколько дней назад шансы на это казались больше, чем сегодня.

Onet утверждает, что предложение Трампа якобы является «очень значительной уступкой России». При этом президент Путин должен согласиться закончить СВО, не добившись выполнения изначально поставленных целей.

«[Путин и Трамп] могут сказать, что пошли на такие большие уступки перед угрозой ядерного удара между США и Россией», — утверждает польская газета.

Стоит ли верить сообщениям польских СМИ

Историк и журналист Евгений Норин высмеял «инсайд» от Onet.

«Предположение, что США будут инсайдить польской стенгазете детали важных переговоров между собой и РФ, — это что-то на уровне эксклюзивных интервью Бисмарка, Эйнштейна и Маргарет Тэтчер для паблика „Цитаты великих на каждый день“», — объявил Норин в своем Telegram-канале.

Никаких подтверждений того, что утверждения Onet соответствуют действительности, нет. Свои источники газета не называет. Москва и Вашингтон не комментировали этот «план перемирия».

Какие еще есть версии по итогам переговоров России и США

Кардинально иную картину содержания переговоров Путина и Уиткоффа опубликовал 7 августа Telegram-канал Win/Win. По его версии, переговоры в Москве прошли «выше всех ожиданий, но без прорывных решений».

По версии авторов канала, 8 августа Трамп подпишет указ о введении новых санкций против России и стран, закупающих российские нефть и газ, однако Уиткофф якобы предупредил, что они вступят в силу только через три-четыре недели. К тому времени они могут стать неактуальны.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Впереди 10–20 дней кропотливой работы и подготовки трех судьбоносных встреч на мировой арене. Киев готов к серьезнейшим компромиссам, в том числе территориальным. Евросоюз в лице его стран готов поддержать изменение конституции на Украине, проведение выборов и остановку поставок вооружений», — указывают авторы Win/Win.

Отмечается, что вопросы численности ВСУ, милитаризации и вступления в ЕС будут обсуждаться на трехсторонней встрече. При этом вопрос вступления в НАТО закрыт и будет удален из Конституции Украины с возвратом к ее нейтральному статусу.

«Вступление Украины в ЕС вместе с Молдавией отменено. И не столько потому, что Россия против, а в силу объективной невозможности. Каждая из стран пройдет свой путь, и их успешное вступление в ЕС не факт, что состоится. Киев дал обещание не срывать переговоры и не проводить террористические акции на период выработки решений», — утверждает Win/Win.

